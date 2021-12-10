Руй Витория оценил игру Селихова

Наставник «Спартака» Руй Витория прокомментировал выступления голкипера команды Александра Селихова, который стал чуть ли не настоящим героем во втором круге группового этапа Лиги Европы.

На пресс-конференции на вопрос о том, не жалеет ли специалист, что не дал вратарю шанс гораздо раньше, португалец ответил следующее: «Сейчас очень важный период для клуба, и Селихов в этот сложный и важный период проявил себя отлично. То, что случилось в этой европейской кампании — историческое событие. Он долго восстанавливался от травмы, но вернулся в нужное время».

Помимо этого, Витория подчеркнул, что он по-прежнему рассчитывает на всех голкиперов команды. Напомним, что именно отбитый Селиховым 11-метровым в компенсированное время поединка с «Легией» вывел «красно-белых» сразу в 1/8 финала второго по престижности турнира Старого Света.