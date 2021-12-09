«Спартак» сыграет против «Легии» без номинальных форвардов: состав команды

Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на заключительный матч групповой части Лиги Европы против польской «Легии». В гостях «красно-белые» с первых минут будут представлены следующими футболистами.

В воротах Александр Селихов, линия обороны - Кофрие, Жиего, Джикия и Айртон. Ввиду отсутствия по разным причинам форвардов москвичи сыграют без номинального нападающего. В середине поля и впереди будут находиться Умяров, Зобнин, Мозес, Бакаев и Игнатов.

Напомним, что у «Спартака» из нападающих только-только восстановившийся после травмы Георгий Мелкадзе.

Матч начнется в 20:45. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.