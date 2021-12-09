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«Спартак» сыграет против «Легии» без номинальных форвардов: состав команды

09 Декабря 2021 • 19:41 Комментировать (1)
Легия
0:0
Спартак Москва
1-й тайм

Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на заключительный матч групповой части Лиги Европы против польской «Легии». В гостях «красно-белые» с первых минут будут представлены следующими футболистами.

В воротах Александр Селихов, линия обороны - Кофрие, Жиего, Джикия и Айртон. Ввиду отсутствия по разным причинам форвардов москвичи сыграют без номинального нападающего. В середине поля и впереди будут находиться Умяров, Зобнин, Мозес, Бакаев и Игнатов.

Напомним, что у «Спартака» из нападающих только-только восстановившийся после травмы Георгий Мелкадзе.

Матч начнется в 20:45. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
jUMPER
09 Декабря 2021 в 20:01
ай...руй..главная кольку расказавающива скаски выпусти...))) энта жы системаразрушаюшый игрок..самый лушчый фуцбалист в вашэй свинарни...))) токма он сможыт удиржать кастрати за хвост
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Идет 4 минута Лион 0:0 Глазго Рейнджерс
Идет 2 минута Легия 0:0 Спартак Москва
Идет 2 минута Фенербахче 0:0 Айнтрахт Фр
Идет 3 минута Спарта Прага 0:0 Брондбю
Идет 4 минута Штурм 0:0 Монако
Идет 3 минута Антверпен 0:0 Олимпиакос
Идет 4 минута Реал Сосьедад 0:0 ПСВ
Идет 3 минута Наполи 0:0 Лестер
09.12  23:00 Ференцварош ... Байер Л 4.5 3.9 1.78
09.12  23:00 Генк ... Рапид Вена 1.75 3.75 5
09.12  23:00 Брага ... Црвена Звезда 2.03 3.5 3.8
09.12  23:00 Селтик ... Бетис 2.65 3.5 2.65
09.12  23:00 Марсель ... Локомотив Москва 1.49 4.6 6.6
09.12  23:00 Лудогорец ... Митьюлланд 4.5 3.7 1.83
09.12  23:00 Лацио ... Галатасарай 1.64 4.2 5.2
09.12  23:00 Вест Хэм ... Динамо Загреб 1.65 4.1 5.2
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