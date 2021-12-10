Селихов одним словом прокомментировал выход «Спартака» в плей-офф Лиги Европы

Главный герой матча «Легия» - «Спартак» Александр Селихов лаконично прокомментировал победу своей команды. «Красно-белые» выиграли со счетом 1:0, а Селихов на последних минутах отразил пенальти.

«Заслужили», - написал вратарь в своем инстаграм-аккаунте, прикрепив клубные цвета.

Благодаря своей успешной игре российский голкипер включен в число номинантов на звание лучшего футболиста недели в ЛЕ по версии УЕФА.

«Спартак» с десятью баллами финишировал на первом месте в группе и пробился сразу в 1/8 финала соревнований. «Наполи», занявший вторую строчку, продолжит борьбу со стадии 1/16 финала.

Польский журналист - о сейве Селихова: «Любой голкипер отразил бы этот пенальти»