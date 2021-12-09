«Спартак» сыграет в плей-офф еврокубков впервые за четыре года

Помимо того, что «Спартаку» в выездном матче с «Легией» удалось приукрасить не совсем удачную осеннюю часть сезона, «красно-белые» еще и прервали неприятную традицию – московский клуб четыре года подряд не мог дойти до стадии плей-офф еврокубков.
В этом же розыгрыше Лиги Европы подопечные Руя Витории заняли первое место в «группе смерти», опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию». Таким образом, россияне пропустят второй раунд турнира и продолжают свой путь сразу с 1/8 финала.
К слову, «Спартак» оказался единственным представителем РПЛ, который уже забрался в список 16 лучших команд второго по престижности клубного соревнования Старого Света.
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Лион
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Глазго Рейнджерс
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Легия
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0:1
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Спартак Москва
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Фенербахче
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Айнтрахт Фр
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Спарта Прага
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2:0
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Брондбю
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Штурм
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Монако
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Антверпен
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Олимпиакос
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Реал Сосьедад
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ПСВ
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Наполи
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Лестер
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Идет 55 минута
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Ференцварош
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Байер Л
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Генк
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Рапид Вена
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Брага
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1:0
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Црвена Звезда
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Идет 54 минута
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Селтик
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Бетис
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Марсель
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1:0
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Локомотив Москва
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Идет 53 минута
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Лудогорец
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0:0
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Митьюлланд
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Идет 54 минута
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Лацио
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0:0
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Галатасарай
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Идет 55 минута
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Вест Хэм
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0:1
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Динамо Загреб
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