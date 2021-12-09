«Спартак» сыграет в плей-офф еврокубков впервые за четыре года

Помимо того, что «Спартаку» в выездном матче с «Легией» удалось приукрасить не совсем удачную осеннюю часть сезона, «красно-белые» еще и прервали неприятную традицию – московский клуб четыре года подряд не мог дойти до стадии плей-офф еврокубков.

В этом же розыгрыше Лиги Европы подопечные Руя Витории заняли первое место в «группе смерти», опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию». Таким образом, россияне пропустят второй раунд турнира и продолжают свой путь сразу с 1/8 финала.

К слову, «Спартак» оказался единственным представителем РПЛ, который уже забрался в список 16 лучших команд второго по престижности клубного соревнования Старого Света.