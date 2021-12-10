«Надеюсь, будут писать хотя бы сегодня-завтра хорошие материалы»: Джикия обратился к журналистам после победы над «Легией»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился своими впечатлениями от выхода «красно-белых» в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Прежде всего, футболист отметил, что после жеребьевки осознавал, насколько сложная борьба предстоит команде.

«Хочется просто наслаждаться этим моментом. Насладиться сегодняшним вечером. Надеюсь, что все за нас искренне порадуются и будут писать хотя бы сегодня-завтра хорошие материалы», - сказал Джикия в разговоре со «Спорт-Экспрессом», намекнув на критику со стороны журналистов в последнее время.

Также игрок подчеркнул, что теперь все мысли «Спартака» сфокусированы исключительно на поединке с «Сочи» в рамках российской Премьер-лиги.