Польский журналист - о сейве Селихова: «Любой голкипер отразил бы этот пенальти»

Спасение голкипера московского «Спартака» Александра Селихова во вчерашнем матче с варшавской «Легией» не впечатлило польские СМИ. Один из журналистов низко оценил сейв российского голкипера.

«Любой голкипер отразил бы этот удар», - гласит сообщение Пржемека Лангера в твиттер-аккаунте.

Напомним, что пенальти в ворота «красно-белых» был назначен в компенсированное время. Селихов смог парировать удар соперника и принес своей команде минимальную победу со счетом 1:0.

По итогам групповой стадии подопечные Руя Витории заняли первое место и шагнули в плей-офф турнира.