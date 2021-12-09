Черчесов высказался о решающем матче «Спартака» в Лиге Европы

Футбольный тренер Станислав Черчесов, последним местом работы которого была национальная сборная России, поделился мнением о решающем поединке московского «Спартака» в групповом раунде Лиги Европы. Противостоять подопечным Руя Витории будет варшавская «Легия».

В эфире телеканала «Матч ТВ» специалист заявил, что «красно-белые» являются фаворитами на бумаге. Он отметил более успешную игру «Спартака» в последних поединках.

«Думаю, что «Спартак», - подытожил 58-летний наставник.

Матч пройдет в Польше сегодня, 9 декабря. Начало запланировано в 20:45 по московскому времени.