Кавазашвили: «Селихов оставил Виторию в «Спартаке», тренер должен ему месячный оклад»

Московский «Спартак» победил польскую «Легию» (1:0) в матче группового этапа Лиги Европы и пробился в евровесну. Своим мнением по этому результату поделился ветеран «красно-белых» Анзор Кавазашвили.

«Селихов, спасибо за выигрыш! Его можно поблагодарить за то, что Витория остался на месте. Руй обязан ему свой месячный оклад отдать», - поведал эксперт в разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса».

Напомним, что голкипер спас команду в добавленное время. Александр парировал удар поляков с 11-метровой отметки и принес «Спартаку» важнейшую победу.

Благодаря этому успеху московский коллектив финишировал на первом месте и шагнул в 1/8 финала.