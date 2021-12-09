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Лига Европы

Боярский: Пускай болельщики «Спартака» порадуются, но вчерашний матч «Зенита» был круче

09 Декабря 2021 • 23:18 Комментировать (6)
Легия
0:1
Спартак Москва
окончен

Народный артист страны Михаил Боярский поделился впечатлениями от победного для «Спартака» матча с «Легией» в Лиге Европы, благодаря которому «красно-белые» гарантировали себе участие в 1/8 финала второго по престижности еврокубка.

«Я рад за болельщиков «Спартака»! Пускай порадуются! Но! Вчерашний матч «Зенита» был круче. Да и наша команда в Европе лучше выступает», - прокомментировал Боярский в интервью для «Спорт-Экспресс».

При этом, артист сравнил концовку противостояния с драматическими произведениями Шекспира. Напомним, что в компенсированное время голкипер Александр Селихов парировал удар футболиста польской команды с 11-метровой отметки, не позволив сопернику сравнять счет.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Михаил Боярский
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
Павел Шереметов
10 Декабря 2021 в 00:13
Абрамович и Миллер договорились на ничью, а шляпа радуется, как дите малое. Ну и пусть радуется 1/16 финала Л.Е. ну и 5 набранными очками.
Харченков Виктор
10 Декабря 2021 в 00:01
Когда уже в Боярском закончится говно? Оно у него из всех щелей лезет... Гаденький, оказывается, он, человечишко... Хоть с усами и в шляпе...
Diman777
09 Декабря 2021 в 23:46
Со вчера усатый видать не просыхает)
Товарняк Челси играл, закусывай каналья)
ингерман
09 Декабря 2021 в 23:33
ай поточняк сказал.. )))
id152079006
09 Декабря 2021 в 23:24
Весна всё расставит на свои места. Поживём - увидим!
Павел Шереметов
10 Декабря 2021 в 00:11
Зенит не попадет в 1/8, сразу вылетит, так как для Семака РПЛ важнее.
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окончен Лион 1:1 Глазго Рейнджерс
окончен Легия 0:1 Спартак Москва
окончен Фенербахче 1:1 Айнтрахт Фр
окончен Спарта Прага 2:0 Брондбю
окончен Штурм 1:1 Монако
окончен Антверпен 1:0 Олимпиакос
окончен Реал Сосьедад 3:0 ПСВ
окончен Наполи 3:2 Лестер
Идет 55 минута Ференцварош 0:0 Байер Л
Идет 56 минута Генк 0:1 Рапид Вена
Идет 53 минута Брага 1:0 Црвена Звезда
Идет 54 минута Селтик 1:0 Бетис
Идет 54 минута Марсель 1:0 Локомотив Москва
Идет 53 минута Лудогорец 0:0 Митьюлланд
Идет 54 минута Лацио 0:0 Галатасарай
Идет 55 минута Вест Хэм 0:1 Динамо Загреб
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