Боярский: Пускай болельщики «Спартака» порадуются, но вчерашний матч «Зенита» был круче

Народный артист страны Михаил Боярский поделился впечатлениями от победного для «Спартака» матча с «Легией» в Лиге Европы, благодаря которому «красно-белые» гарантировали себе участие в 1/8 финала второго по престижности еврокубка.

«Я рад за болельщиков «Спартака»! Пускай порадуются! Но! Вчерашний матч «Зенита» был круче. Да и наша команда в Европе лучше выступает», - прокомментировал Боярский в интервью для «Спорт-Экспресс».

При этом, артист сравнил концовку противостояния с драматическими произведениями Шекспира. Напомним, что в компенсированное время голкипер Александр Селихов парировал удар футболиста польской команды с 11-метровой отметки, не позволив сопернику сравнять счет.