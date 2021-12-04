​Соболев готов поболеть за «Спартак» на фанатском секторе в Польше

Александр Соболев был удалён с поля по ходу субботнего матча «Спартака» против «Ахмата» (2:1). Если красную карточку не отменят, то нападающий больше не сыграет в 2021 календарном году, ведь ближайший поединок Лиги Европы против «Легии» Соболев точно пропускает из-за перебора жёлтых. Впрочем, футболист рассказал журналистам, что он собирается быть с командой – и на матче против «Легии», и на матчи против «Сочи».

Также Соболев получил вопрос о возможности посетить фанатский сектор «Спартака» на матче с «Легией» в Польше.

«Почему бы и нет? Я не против», - высказался Соболев.

«Легия» и «Спартак» сыграют в шестом туре групповой стадии Лиги Европы 9 декабря.