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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Соболев готов поболеть за «Спартак» на фанатском секторе в Польше

04 Декабря 2021 • 21:14 Комментировать (1)
Легия
...
Спартак Москва
09.12 20:45

Александр Соболев был удалён с поля по ходу субботнего матча «Спартака» против «Ахмата» (2:1). Если красную карточку не отменят, то нападающий больше не сыграет в 2021 календарном году, ведь ближайший поединок Лиги Европы против «Легии» Соболев точно пропускает из-за перебора жёлтых. Впрочем, футболист рассказал журналистам, что он собирается быть с командой – и на матче против «Легии», и на матчи против «Сочи».

Также Соболев получил вопрос о возможности посетить фанатский сектор «Спартака» на матче с «Легией» в Польше.

«Почему бы и нет? Я не против», - высказался Соболев.

«Легия» и «Спартак» сыграют в шестом туре групповой стадии Лиги Европы 9 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Reich83
04 Декабря 2021 в 22:28
пацан хотел пораньше в отпуск, все тут понятно
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