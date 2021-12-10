«Спартак» помог России обогнать Шотландию в рейтинге УЕФА

Московский «Спартак» отпраздновал гостевую победу над «Легией» (1:0) в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы. Этот успех помог России улучшить свое положение в рейтинге УЕФА.

Благодаря успешному выступлению «красно-белых» Россия обошла Шотландию и поднялась на девятое место в таблице коэффициентов. На счету страны стало 34,282 очка. Что касается шотландцев, то они набрали 34,100 балла.

Напомним, что рейтинг страны определяется на основании суммы ее коэффициентов за последние пять сезонов. Итоговое место в рейтинге определяет представительство страны в еврокубках спустя один сезон.