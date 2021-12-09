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Александр Мостовой - о матче «Спартака»: «Назначать такое пенальти в самом конце игры - безобразие» эксклюзив

09 Декабря 2021 • 23:34 Комментировать (1)
Легия
0:1
Спартак Москва
окончен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал гостевую победу «красно-белых» над «Легией».

«Я попал в точку, говорил, что «Спартак» выиграет с разницей в один мяч. Хотя, конечно, чудо-решение судьи в концовке могло испортить результат. Безобразно. Какой пенальти? Там его и близко не было. Ещё и VAR сходил посмотрел. Мне кажется, это проблема происходит из-за того, что большинство судей не играли в футбол сами. Они не могут разобраться. Назначать такое пенальти в самом конце игры - безобразие. Селихов - красавец. Он наказал болельщиков и игроков «Легии» и, конечно же, наказал судью.

Разговоры об увольнении Витории этот результат не отодвинул. Разговоры идут уже после второго тура чемпионата России. Даже после победы над «Наполи» они велись. Если сейчас ещё «Спартак» «Сочи» обыграет, вообще будет здорово. Если все-таки увольнение Витории произойдёт после первого места в группе Лиги Европы, то, конечно, руководство «Спартака» выставит себя не лучшим образом. Но это не в первый раз. В «Спартаке» мы уже десять лет видим всякие решения руководства. Так что здесь ничего удивительного», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Руй Витория
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Комментарии (1)
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ингерман
10 Декабря 2021 в 00:02
ай пеналь 50\50.. туц на усматрениие судьи.. )))
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окончен Лион 1:1 Глазго Рейнджерс
окончен Легия 0:1 Спартак Москва
окончен Фенербахче 1:1 Айнтрахт Фр
окончен Спарта Прага 2:0 Брондбю
окончен Штурм 1:1 Монако
окончен Антверпен 1:0 Олимпиакос
окончен Реал Сосьедад 3:0 ПСВ
окончен Наполи 3:2 Лестер
Идет 55 минута Ференцварош 0:0 Байер Л
Идет 56 минута Генк 0:1 Рапид Вена
Идет 53 минута Брага 1:0 Црвена Звезда
Идет 54 минута Селтик 1:0 Бетис
Идет 54 минута Марсель 1:0 Локомотив Москва
Идет 53 минута Лудогорец 0:0 Митьюлланд
Идет 54 минута Лацио 0:0 Галатасарай
Идет 55 минута Вест Хэм 0:1 Динамо Загреб
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