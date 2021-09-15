На фасадах нескольких зданий в Москве можно заметить рекламу «Легии». Она представляет собой фотографию нескольких игроков команды и надпись: «Москва, мы вернулись!».

В среду, 15 сентября, «Легия» сыграет в гостях у «Спартака» в рамках стартового тура групповой стадии Лиги Европы. Стартовый свисток на «Открытие Арене» прозвучит в 17:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Стоит напомнить, что в сезоне 2011/2012 «Спартак» и «Легия» встречались в квалификации Лиги Европы. Тогда польская команда победила в Москве со счётом 3:2 после домашней ничьей и прошла дальше.