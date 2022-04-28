Сёмин: С таким «Ливерпулем» никто не справится

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился с журналистами своим мнением по поводу первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Вильярреалом».

Сёмин сказал «Чемпионату», что испанская команда слишком большое внимание уделила оборонительным действиям, а контратаки у подопечных Эмери совсем не получились. Опытный специалист отметил, что «Вильярреал» вряд ли что-то изменит во втором матче, так как с таким «Ливерпулем» никто не справится.

Напомним, что в первом поединке «Ливерпуль» одержал уверенную победу со счётом 2:0.