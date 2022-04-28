Алькантара: «Очень понравилось выступление команды»

«Ливерпуль» и «Вильярреал» встречались в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, и сломить сопротивление упорных подопечных Унаи Эмери команде немецкого специалиста удалось лишь в начале второго тайма, когда они забили два мяча кряду. Бразильский полузащитник Тьяго Алькантара заявил, что очень доволен игрой команды.

- Мы сыграли против жесткой командой, которая не предоставляет места. Мне очень понравилось выступление команды, мы постарались сыграть на лучшем уровне и добились результата. В ответном матче будет непросто, я знаю этот стадион, но думать об этом мы будем на следующей неделе, не сейчас, - заявил Алькантара в интервью BT Sport.