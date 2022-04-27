Клопп: «Нужно дорожить тем, что мы вышли в полуфинал»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем Лиги чемпионов против «Вильярреала» заявил, что нужно ценить выход в полуфинал и отнестись к предстоящему противостоянию максимально ответственно.

«Участие в полуфинале Лиги чемпионов – это само по себе грандиозно!», - сказал наставник английского клуба.

Он отметил игру соперника и добавил, что на столь высоком уровне нужно отнестись к борьбе с самой высокой ответственностью.

«Очень много тренеров и игроков работают на износ всю жизнь и не имеют шанса приблизиться к полуфиналу. Мы здесь, поэтому мы должны дорожить этим и наслаждаться этим. Это действительно хорошая футбольная команда, которая, очевидно, хочет попасть в финал, но это не менее важно и для нас», - добавил Клопп.