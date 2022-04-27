«Ливерпуль» забил два года за две минуты «Вильярреалу» в Лиге чемпионов

В эти минуты проходит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» на «Энфилде» принимает «Вильярреал».
В первом тайме зрители не увидели забитых голов. В начале второго тайма полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хэндерсон подавал в штрафную «Вильярреала», мяч попал в защитника и залетел за шиворот голкиперу.
Спустя две минуты нападающий Садио Мане удвоил преимущество после изящного паса Мохамеда Салаха.
Напомним, вчера в другом полуфинале «Манчестер Сити» на свое поле в результативном матче победил «Реал» со счетом 4:3.
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