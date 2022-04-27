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Лига чемпионов

«Ливерпуль» намучился с «Вильярреалом», но сделал серьёзную заявку на финал Лиги чемпионов

27 Апреля 2022 • 23:50 Комментировать (2)
Ливерпуль
2:0
Вильярреал
окончен

«Ливерпуль» и «Вильярреал» сыграли в первом полуфинале Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Ливерпуль 2:0Вильярреал
(1:0) Эступиньян Первис53'   
(2:0) Мане Садио55'   
Алиссон БекерАлександер-Арнольд Трент  81' (Гомес Джо (  81') Конате ИбраимаВан Дейк Виргил   32'Робертсон ЭндрюХендерсон Джордан  72' (Кейта Наби (  72') Фабиньо ЭнрикеАлькантара ТьягоСалах МохамедМане Садио  73' (Жота Диогу (  73') Диас Луис  81' (Ориги Дивок (  81')
Запасные: Окслейд-Чемберлен АлексМилнер ДжеймсКеллехер КаомхинУильямс Рис IIМинамино ТакумиАдриан Сан-МигельЭллиотт ХарвиМатип Жоэль
Рульи ХеронимоФойт ХуанАльбиоль РаульТоррес Пау IIЭступиньян Первис   47'  72' (Тригерос Мануэль (  72') Ло Чельсо Джовани   62'Капу ЭтьенПарехо Даниэль  72' (Орье Серж (  72') Коклен Франсис  57' (Педраса Альфонсо (  57') Чуквезе Саму  72' (Диа Булайе (  72') Данджума Арно  86' (Алькасер Пако (  86')
Запасные: Манди АиссаЙоргенсен ФилипГомес МойсесПенья РубенМарио ГаспарИборра ВисентеАсенхо Серхио
27 апреля. Стадион "Энфилд".

 

«Вильярреал» в полуфинале Лиги чемпионов – само по себе сенсация. «Подводники» явно всплыли выше головы, переборов «Ювентус» и «Баварию» на первых стадиях плей-офф, однако матчи с «Ливерпулем» выбивались из этой героической оперы. Красные подошли к домашнему полуфиналу без малейшей толики недооценки, а с атакой уровня Салах – Мане – Диас оборона Уная Эмери ещё не встречалась.

«Подводники» прибыли на «Энфилд» с серьёзными потерями, прежде всего для атакующей мощи. Травмированы защитник Альберто Морено, выступавший за «Ливерпуль», а главное, важнейшие форварды – Пино и Жерар Морено. Но «Вильярреал» прибыл в Англию отбиваться, чем сразу и занялся. Занялся очень удачно. У «Ливерпуля» был мяч, территория, постоянно красные давили соперника прессингом, но ничего не создавали.

Казалось, что кислорода не хватало атаке Юргена Клоппа. Только угловые после массированных навалов создавались регулярно, но на подступах к штрафной площади Рульи у «Ливерпуля» просто ничего не получалось. Так надоело Тьяго вся эта круговерть, что под конец первого тайма он смачно пробил с дальней дистанции, чуть не сломав штангу. А больше ни одного стоящего момента за первые 45 минут красные не создали.

В перерыве Эмери включает своим футболистам гимн Лиги Европы, чтобы поднять боевой дух, а что сказал Юрген Клопп, неизвестно, однако посмотреть результат его речи можно на табло. Только вернулись на поле футболисты, «Ливерпуль» осмотрелся и за две минуты забил дважды. Правда, сначала помог красным Эступиньян. Хендерсон классно навешивал с правого края, но рикошет от защитника сделал подачу смертельной. Мяч по дуге обогнул голкипера и юркнул ему за шиворот.

В следующей атаке «Вильярреал» пытался закрыть Салаха очень странным способом, вшестером встретив египтянина у штрафной площади. Мо не растерялся – проткнул между ног Пау Торресу, прокинув мяч на Садио Мане. А сенегалец в шпагате пробил мимо Рульи, сделав преимущество более комфортным – 2:0. Вскоре трибуны взвыли, празднуя уже третий гол «Ливерпуля»: Робертсон ударом в касание замкнул шедевральную диагональ Фабиньо. Но радость длилась всего пару секунд, ведь шотландец завершил атаку из офсайда.

Красные до финального свистка не ослабляли хватки, жалили моментами, но прежней остроты не было. Опасные удары Диаса и Ван Дейка сблокировали, больше гости не пропустили. «Ливерпуль» победил уверенно, пусть и потратил много сил на оборонительные редуты Эмери. Очень сложно представить, что в Испании «Вильярреал» совершит чудо и отыграет у команды Клоппа гандикап в два мяча.

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