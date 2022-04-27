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Джейми Реднапп: «Противостояние Коклена и Тьяго станет настоящей битвой»

27 Апреля 2022 • 12:45 Комментировать
Ливерпуль
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Вильярреал
1.35 5.10 9.50
Через 8 ч. 55 мин.

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джейми Реднапп заявил журналистам, что Франсис Коклен может стать футболистом, который не даст дышать полузащитнику «Ливерпуля» Тьяго в полуфинале Лиги чемпионов.

«Тьяго – это человек Коклена, никаких «если», «и» или «но». Коклен постарается опекать его настолько близко, что не даст ему дышать. Как раз этого «Ливерпуль» и не любит. Противостояние Коклена против Тьяго станет битвой», - сказал Реднапп.

Реднапп также считает, что «Ливерпулю» необязательно забивать много голов в домашнем матче, чтобы пройти дальше.

«Никто не забил больше голов на выезде в Лиге чемпионов в этом сезоне, чем «Ливерпуль» - 15 штук. Так что даже ничья в первом матче не станет поводом для опасения для команды Клоппа», - считает Реднапп.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вильярреал Джейми Реднапп Тьяго Алькантара Франсис Коклен
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ЛИВЕРПУЛЬ ВИЛЬЯРРЕАЛ
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