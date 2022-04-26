Рауль Альбиоль сравнил проход по сетке плей-офф Лиги чемпионов с уровнем сложности в видеоиграх

Капитан «Вильярреала» Рауль Альбиоль поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Чем дальше, тем выше уровень, как в видеоиграх. По мере прохождения новых глав уровень сложности становится сложнее. В конце концов, если вы хотите финишировать первым, вам нужно пройти видеоигру, верно?» - цитирует футболиста пресс-служба УЕФА.

Капитан «Вильярреала» заявил, что «Ливерпуль» встретится с сопротивлением на своем стадионе. Испанская команда совсем не боится английский клуб и не нервничает. Каждый игрок, который выйдет на поле, будет биться за «Вильярреал».

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «Вильярреал» состоится завтра, 27 апреля в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Начало – в 22:00 мск. Ответная игра состоится 3 мая.