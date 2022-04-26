Эмери: Чтобы добиться чего-то действительно важного, нужно обыгрывать фаворитов

Тренер «Вильярреала» Унаи Эмери рассказал журналистам о том, что думает по поводу шансов своей команды на победу в Лиге чемпионов.

Эмери сказал, что победа над туринским «Ювентусом» в 1/8 финала зарядила футболистов «Вильярреала» уверенностью в своих силах. Испанский специалист отметил, что для того, чтобы добиться чего-то действительного важного, нужно обыгрывать фаворитов. Тренер «Вильярреала» добавил, что его команду ждёт очень увлекательное противостояние с «Ливерпулем».

Напомним, что первый полуфинальный матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» состоится 27 апреля в 22.00 по московскому времени.