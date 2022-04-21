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Пау Торрес: «Ливерпуль» — явный фаворит, но то же самое говорили и про «Баварию» с «Ювентусом»

21 Апреля 2022 • 12:15 Комментировать
Ливерпуль
...
Вильярреал
1.28 5.80 10.00
27.04 22:00

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Сейчас они явные фавориты, но то же самое можно было сказать и про «Баварию» с «Ювентусом». Мы здесь для того, чтобы продолжать преподносить сюрпризы. Нам нечего терять», — приводит слова Торреса Liverpool Echo.

Защитник отметил, что после громких побед «Вильярреала» на предыдущих стадиях турнира, мерсисайдцы будут более ответственно готовиться к испанской команде.

Напомним, первая встреча двухматчевого противостояния пройдёт 27 апреля в Англии. Начало — в 22:00 по московскому времени.    

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вильярреал Пау Торрес
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ЛИВЕРПУЛЬ ВИЛЬЯРРЕАЛ
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