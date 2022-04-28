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Лига чемпионов

Канчельскис считает, что у «Вильярреала» есть шансы пройти «Ливерпуль»

28 Апреля 2022 • 10:31 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Вильярреал
окончен

Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис поделился с журналистами своим мнением по поводу полуфинального поединка Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Вильярреалом».

Канчельскис сказал «Спорт-Экспрессу», что результат первого матча для «Вильярреала» получился очень плачевным, но с такой атакой испанская команда один гол в ответном поединке точно сможет забить. Экс-игрок отметил, что у подопечных Унаи Эмери вполне есть шансы на то, чтобы пройти «Ливерпуль» и выйти в финал Лиги чемпионов.

Напомним, что в первом матче мерсисайдская команда под шефством Юргена Клоппа обыграла «Вильярреал» со счётом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вильярреал Лига Чемпионов Андрей Канчельскис
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