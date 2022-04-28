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Лига чемпионов

«Ливерпуль» установил собственный рекорд по победам в еврокубках

28 Апреля 2022 • 00:20 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Вильярреал
окончен

Сегодняшняя победа «Ливерпуля» над «Вильярреалом» (2:0) стала для английского коллектива рекордной.

Для команды Юргена Клоппа это уже девятый по счёту выигрыш в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, что является новым рекордом клуба в Европе. Ранее «Ливерпуль» никогда не побеждал более восьми раз в течение одной еврокубковой кампании без учёта квалификационных стадий, информирует Opta.

В общей сложности «Ливерпуль» провёл 11 матчей в нынешнем розыгрыше самого престижного клубного евротурнира, потерпев лишь одно поражение (против «Интера» в ответном матче 1/8 финала) и однажды сыграв вничью (в ответном матче 1/4 финала с «Бенфикой»).

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окончен Ливерпуль 2:0 Вильярреал 1.35 5.40 10.00
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