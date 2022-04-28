Рио Фердинанд: «Это лучший «Ливерпуль» на моей памяти»

«Ливерпуль» и «Вильярреал» встречались в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, и сломить сопротивление упорных подопечных Унаи Эмери команде немецкого специалиста удалось лишь в начале второго тайма, когда они забили два мяча кряду. Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и английской сборной Рио Фердинанд полон похвал «Ливерпулю», называя его лучшей командой.

- Это лучший «Ливерпуль» на моей памяти. С мячом и без мяча. Прессинг, энергия, усилие, все. Они лучшие игроки в футбол в этой стране. Посмотрим, как далеко они зайдут. Сейчас именно они диктуют условия игры, - заявил Фердинанд BT Sport.