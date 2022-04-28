Оуэн: «Тотальное доминирование «Ливерпуля»

«Ливерпуль» и «Вильярреал» встречались в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, и сломить сопротивление упорных подопечных Унаи Эмери команде немецкого специалиста удалось лишь в начале второго тайма, когда они забили два мяча кряду. Бывший нападающий английского клуба, обладатель «Золотого мяча» в 2001 году, Майкл Оуэн, нахваливает свой любимый клуб.

- Это было тотальное доминирование. Такой пресс невозможно остановить, это лучшая команда, которую я видел в красных футболках. Если бы «Ливерпуль» забил еще один гол, все было бы кончено. Но так. если «Вильярреал» быстро забьёт в Испании, то кто знает? - заявил Оуэн в интервью BT Sport.