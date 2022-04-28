Клопп – о победе над «Вильярреалом»: «Мы отлично провели первый тайм, хоть и не забили»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды в полуфинале Лиги чемпионов против «Вильярреала» (2:0).

«Отличная игра. Мне очень понравился первый тайм – его единственным недостатком стало то, что мы так и не забили, – отметил Клопп. – Но мы вынудили их только защищаться, полностью нейтрализовав их контратакующую угрозу. Я действительно доволен первой половиной, а после перерыва мы довели дело до конца. Оба гола получились замечательными.

Это только первая часть противостояния, не более. Мы знаем, что дело ещё не сделано», – заявил немецкий специалист на послематчевой пресс-конференции.

Ответная встреча состоится 3 мая в Испании.