Дзюба поддерживает «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов

Российский форвард «Зенита» Артём Дзюба в своих социальных сетях поддерживал «Ливерпуль» во время первого полуфинального матча в Лиге чемпионов с «Вильярреалом».

Дзюба после второго гола мерсисайдцев в ворота «Вильярреала» написал, что «Ливерпуль» красавцы, которые должны и дальше давить испанскую команду. Форвард считает, что было бы здорово увидеть в финале Лиги чемпионов противостояние «Ливерпуля» и мадридского «Реала».

Напомним, что в «Вильярреале» сейчас работает Унаи Эмери, которого Артём Дзюба в своё время называл «тренеришкой».