Ван Дейк: «Вильярреал» хорошо защищался, но мы сыграли великолепно»

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк высказался о победе своей команды в полуфинале Лиги чемпионов против «Вильярреала» (2:0).

«Ливерпуль» показал очень зрелую игру. «Вильярреал» – отличная команда, и мы знаем, что в гостях будет тяжело, – сказал ван Дейк в интервью Sky. – Сегодня мы проявили терпение против соперника, защищавшегося очень компактно и надёжно, мы должны были искать лазейки, и единственным выходом было ждать.

Во втором тайме появилось больше пространства – и мы справились. В целом, думаю, мы сыграли фантастически. Мы поедем в Испанию не за тем, чтобы защищать добытый результат, а за ещё одной победой. Но там будет трудно, судьба противостояния ещё не решена», – заявил голландец.