Чуквуезе о «Ливерпуле»: «Все думают, что они выиграют, поэтому они под давлением»

Полузащитник испанского «Вильярреала» прокомментировал свои ожидания от предстоящего матча полуфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Нигериец отметил, что команде Юргена Клоппа предстоит справиться с огромным давлением.

«Мы отлично знаем о том, на что способен «Ливерпуль». Все ждут, что они выиграют, поэтому они находятся под давлением. Из-за той игры, которую показывает «Ливерпуль», некоторые люди уже сделали свой прогноз, но в этом нет ничего странного, это футбол», – сказал Чуквуезе на пресс-конференции перед матчем.

Первый матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» стартует завтра в 22:00 по московскому времени на «Энфилде».