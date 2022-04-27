«Ливерпуль» сравнялся с «МЮ» по количеству полуфиналов в Лиге чемпионов и Кубке чемпионов

Английский «Ливерпуль» проводит 12-й в истории полуфинал в самом престижном еврокубковом турнире.

Прежде единоличным обладателем английского рекорда по участиям в полуфинальной стадии Лиги чемпионов (ранее – Кубка чемпионов) являлся «Манчестер Юнайтед», однако «Ливерпуль» сравнялся со своим историческим конкурентом.

Полуфинал нынешней Лиги чемпионов против испанского «Вилльярреала» – 12-й по счёту в истории «Ливерпуля» в рамках турнира с момента его основания.

На своём пути «красным» удалось сломить сопротивление миланского «Интера» и португальской «Бенфики». В случае выхода в финал коллектив Юргена Клоппа сыграет с победителем противостояния «Манчестер Сити» – «Реал» Мадрид.