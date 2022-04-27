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Лига чемпионов

«Ливерпуль» сравнялся с «МЮ» по количеству полуфиналов в Лиге чемпионов и Кубке чемпионов

27 Апреля 2022 • 22:06 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Вильярреал
1.35 5.40 10.00
2-й тайм

Английский «Ливерпуль» проводит 12-й в истории полуфинал в самом престижном еврокубковом турнире.

Прежде единоличным обладателем английского рекорда по участиям в полуфинальной стадии Лиги чемпионов (ранее – Кубка чемпионов) являлся «Манчестер Юнайтед», однако «Ливерпуль» сравнялся со своим историческим конкурентом.

Полуфинал нынешней Лиги чемпионов против испанского «Вилльярреала» – 12-й по счёту в истории «Ливерпуля» в рамках турнира с момента его основания.

На своём пути «красным» удалось сломить сопротивление миланского «Интера» и португальской «Бенфики». В случае выхода в финал коллектив Юргена Клоппа сыграет с победителем противостояния «Манчестер Сити» – «Реал» Мадрид.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вильярреал Манчестер Юнайтед
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ЛИВЕРПУЛЬ ВИЛЬЯРРЕАЛ
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Идет 56 минута Ливерпуль 2:0 Вильярреал 1.28 6.20 10.00
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