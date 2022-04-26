Эмери: «Я не помню, чтобы «Ливерпуль» раньше был сильнее, чем сейчас»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился своими ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля», которая стартует завтра на «Энфилде» в 22:00 по московскому времени.

«Я не помню, чтобы «Ливерпуль» раньше был сильнее, чем сейчас. Конечно, они будут фаворитами, но им стоит отнестись к нам с уважением. У меня был опыт игры на «Энфилде». Стоит отдать должное Клоппу, он проделал невероятную работу», – сказал Эмери на пресс-конференции перед игрой.

Напомним, что Унаи Эмери ранее лишь однажды встречался с «Ливерпулем» в еврокубках. Тогда испанец тренировал «Севилью», которая в финале Лиги Европы обыграла команду Клоппа со счётом 3:1.