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Лига чемпионов

Эмери: «Я не помню, чтобы «Ливерпуль» раньше был сильнее, чем сейчас»

26 Апреля 2022 • 19:01 Комментировать
Ливерпуль
...
Вильярреал
1.30 5.50 10.50
27.04 22:00

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился своими ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля», которая стартует завтра на «Энфилде» в 22:00 по московскому времени.

«Я не помню, чтобы «Ливерпуль» раньше был сильнее, чем сейчас. Конечно, они будут фаворитами, но им стоит отнестись к нам с уважением. У меня был опыт игры на «Энфилде». Стоит отдать должное Клоппу, он проделал невероятную работу», – сказал Эмери на пресс-конференции перед игрой.

Напомним, что Унаи Эмери ранее лишь однажды встречался с «Ливерпулем» в еврокубках. Тогда испанец тренировал «Севилью», которая в финале Лиги Европы обыграла команду Клоппа со счётом 3:1.

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Ливерпуль Вильярреал Унаи Эмери
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ЛИВЕРПУЛЬ ВИЛЬЯРРЕАЛ
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26.04  22:00 Манчестер Сити ... Реал Мадрид 1.53 4.50 6.00
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