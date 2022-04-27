Мане: «Я уважаю «Вильярреал»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал о своих ожиданиях на предстоящий матч полуфинала Лиги чемпионов против «Вильярреала». Напомним, что первый поединок из двух матчевой дуэли состоится сегодня в 22:00 по московскому времени на «Энфилде».

«Я не верю в фаворитов. Вы можете посмотреть на то, как «Вильярреал» справился с «Ювентусом» и «Баварией». Это является настоящим уроком, который стоит усвоить. Ты можешь быть фаворитом, но при этом отправиться домой. Я уважаю «Вильярреал», – сказал сенегалец перед игрой.

Напомним, что «Вильярреал» в прошлом сезоне стал победителем Лиги Европы, обыграв в финале «Манчестер Юнайтед».