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Лига чемпионов

Мане: «Я уважаю «Вильярреал»

27 Апреля 2022 • 19:40 Комментировать
Ливерпуль
...
Вильярреал
1.35 5.40 10.00
Через 1 ч. 29 мин.

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал о своих ожиданиях на предстоящий матч полуфинала Лиги чемпионов против «Вильярреала». Напомним, что первый поединок из двух матчевой дуэли состоится сегодня в 22:00 по московскому времени на «Энфилде».

«Я не верю в фаворитов. Вы можете посмотреть на то, как «Вильярреал» справился с «Ювентусом» и «Баварией». Это является настоящим уроком, который стоит усвоить. Ты можешь быть фаворитом, но при этом отправиться домой. Я уважаю «Вильярреал», – сказал сенегалец перед игрой.

Напомним, что «Вильярреал» в прошлом сезоне стал победителем Лиги Европы, обыграв в финале «Манчестер Юнайтед».

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Ливерпуль Вильярреал Садио Мане
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ЛИВЕРПУЛЬ ВИЛЬЯРРЕАЛ
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27.04  22:00 Ливерпуль ... Вильярреал 1.35 5.40 10.00
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