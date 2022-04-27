Эмери: «Мы должны искать способы победить «Ливерпуль»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери заявил перед матчем Лиги чемпионов, что испанский клуб будет искать варианты обыграть «Ливерпуль» по сумме двух встреч и пройти в финал.

«Это не тот случай, когда нужно остановиться и быть довольным достигнутым, нет. Мы играем с командой, которая при нормальных обстоятельствах может быть лучше нас, но у нас есть свои козыри, наша реакция, и мы должны искать способы победить их, конкурировать с ними», - заявил наставник «Вильярреала».

Он добавил, что, несмотря на то, что испанский клуб и так дошел в турнире очень высоко, «Вильярреал» всерьез собирается переиграть английский клуб.

Первая игра полуфинала состоится в среду, 27 апреля.