Харгривз: Ливерпульский пресс задушил «Вильярреал»

Английский экс-футболист Оуэн Харгривз поделился с журналистами своим мнением по поводу первого матча в полуфинале Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Вильярреалом».

Харгривз сказал, что в ответном поединке футболистам «Вильярреала» нужно больше владеть мячом и почаще играть рядом с чужой штрафной, если подопечные Унаи Эмери хотят выйти в финал. Англичанин отметил, что в первом матче ливерпульский пресс просто задушил испанскую команду.

Напомним, что в первом поединке подопечные Юргена Клоппа уверенно переиграли «Вильярреал» со счётом 2:0.