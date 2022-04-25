Асенсио: «Салах – один из лучших игроков в мире»

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио высказался о нападающем «Ливерпуля» Мохамеде Салахе. Испанец отметил, что форвард «красных» является одним из лучших футболистов планеты.

«Мохамед Салах является одним из лучших игроков в мире, его имя уже несколько лет находится на слуху у всей планеты. Он находится в таком замечательном клубе, как «Ливерпуль», который уже несколько лет борется за победу во всех турнирах», – сказал Асенсио на пресс-конференции перед первым полуфиналом Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Напомним, что Салах пока что является лучшим бомбардиром чемпионата Англии с 22 забитыми голами.