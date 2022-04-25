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Лига чемпионов

Асенсио: «Салах – один из лучших игроков в мире»

25 Апреля 2022 • 17:48 Комментировать
Ливерпуль
...
Вильярреал
1.27 5.70 11.00
27.04 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио высказался о нападающем «Ливерпуля» Мохамеде Салахе. Испанец отметил, что форвард «красных» является одним из лучших футболистов планеты.

«Мохамед Салах является одним из лучших игроков в мире, его имя уже несколько лет находится на слуху у всей планеты. Он находится в таком замечательном клубе, как «Ливерпуль», который уже несколько лет борется за победу во всех турнирах», – сказал Асенсио на пресс-конференции перед первым полуфиналом Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Напомним, что Салах пока что является лучшим бомбардиром чемпионата Англии с 22 забитыми голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах Марко Асенсио
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