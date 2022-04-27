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Лига чемпионов

«Ливерпуль» установил антирекорд полуфиналов Лиги чемпионов

27 Апреля 2022 • 23:14 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Вильярреал
1.35 5.40 10.00
2-й тайм

Во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» принимает дома испанский «Вильярреал», и в первом тайме ни одной из команд не удалось забить мяч. При этом «Ливерпуль» бил по воротам аргентинского голкипера Херонимо Рульи, но ни один из них цели не достиг.

Столь большое количество ударов по воротам какой-либо команды и без голов - такого ранее в полуфиналах Лиги чемпионов еще не было, по крайней мере, с момента начала сбора подробной статистики.

Следить за вторым полуфинальным матчем Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и испанским «Вильярреалом» можно по ссылке на нашу трансляцию.
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ЛИВЕРПУЛЬ ВИЛЬЯРРЕАЛ
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Идет 88 минута Ливерпуль 2:0 Вильярреал 1.28 6.20 10.00
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