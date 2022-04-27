«Ливерпуль» установил антирекорд полуфиналов Лиги чемпионов

Во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» принимает дома испанский «Вильярреал», и в первом тайме ни одной из команд не удалось забить мяч. При этом «Ливерпуль» бил по воротам аргентинского голкипера Херонимо Рульи, но ни один из них цели не достиг.

Столь большое количество ударов по воротам какой-либо команды и без голов - такого ранее в полуфиналах Лиги чемпионов еще не было, по крайней мере, с момента начала сбора подробной статистики.

Следить за вторым полуфинальным матчем Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и испанским «Вильярреалом» можно по ссылке на нашу трансляцию.