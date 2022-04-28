Анри считает, что «Ливерпулю» крупно повезло в игре с «Вильярреалом»

Экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри заявил журналистам, что считает победу «Ливерпуля» над «Вильярреалом» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов результатом удачи.

«Если вы посмотрите на игру, я думаю, что первый гол очень сильно выручил «Ливерпуль». Если бы не он, «Ливерпуль» мог бы стучаться в закрытые ставни весь оставшийся матч», - сказал Анри в интервью CBS Sports.

«Ливерпуль» открыл счет в середине второго тайма после того, как защитник испанского клуба срезал мяч в собственные ворота.

«Автогол «Вильярреала» - счастливый для «Ливерпуля». До этого «красные» мало что показывали на поле», - отметил Анри.

Первая игра полуфинала завершилась со счетом 2:0 в пользу английского клуба.