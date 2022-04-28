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Клопп: «Мане – выдающийся игрок»

28 Апреля 2022 • 10:18 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Вильярреал
окончен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился с журналистами мнением об игре нападающего клуба Садио Мане.

«Садио играет по-разному, и иногда мы хотим, чтобы он немного больше опускался вниз, но сегодня мы хотели, чтобы он еще больше оставался между центральными защитниками, удерживал их на расстоянии и предлагал себя впереди. У него есть для этого все способности», - сказал Клопп после игры Лиги чемпионов против «Вильярреала», в котором сенегалец отметился голом.

Этот гол стал 14-м для Мане в плей-офф Лиги чемпионов. Среди всех африканских игроков столько же только у Дидье Дрогба.

Клопп также отметил, что считает Мане выдающимся футболистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Садио Мане
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