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Лига чемпионов

Коклен: «Баварии» не хватило скромности, чтобы пройти нас»

26 Апреля 2022 • 14:07 Комментировать
Ливерпуль
...
Вильярреал
1.28 5.50 11.50
27.04 22:00

Полузащитник «Вильярреала» Франсис Коклен, в преддверии первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» рассказал о том, как проходили игры с мюнхенской «Баварией» в 1/4 финала турнира.

Француз считает, что немецкому клубу не хватило скромности для того, чтобы пройти в следующий этап.

«После первого матча мне казалось, они должны были понять, что слишком много болтали и сделать определённые выводы, но этого не произошло», — приводит слова Коклена The Guardian.

30-летний француз считает, что «Вильярреал» мог забить «Баварии» 3 или 4 мяча в первой встрече, однако игроки не сумели реализовать свои моменты.  

Матч «Ливерпуль» — «Вильярреал» состоится завтра, 27 апреля, на стадионе «Энфилд». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Вильярреал Франсис Коклен
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ЛИВЕРПУЛЬ ВИЛЬЯРРЕАЛ
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26.04  22:00 Манчестер Сити ... Реал Мадрид 1.53 4.50 6.00
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