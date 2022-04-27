Рауль Альбиоль побил рекорд Хави в Лиге чемпионов

Защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль превзошёл достижение легендарного экс-полузащитника «Барселоны» Хави Эрнандеса.

Появившись в старте в сегодняшней встрече с «Ливерпулем» на «Энфилде», Альбиоль стал самым возрастным испанским футболистом, когда-либо игравшим в полуфинале Лиги чемпионов, – 36 лет и 235 дней. Об этом сообщает Opta.

Прежний испанский рекорд принадлежал знаменитому в прошлом полузащитнику «Барселоны» Хави Эрнандесу, сыгравшему в 2015 году в полуфинале против мюнхенской «Баварии» в возрасте 35 лет и 107 дней.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Рауль Альбиоль проводит свой 11-й матч.