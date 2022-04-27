Морено: Если хочешь выиграть у «Ливерпуля», то придётся терпеть

Защитник «Вильярреала» Альберто Морено в разговоре с журналистами высказался по поводу предстоящего полуфинального поединка в Лиге чемпионов с «Ливерпулем».

Морено сказал, что такую команду, как «Ливерпуль», победить в открытой игре просто невозможно. Защитник отметил, что если хочешь обыграть столь высококлассную команду, то придётся терпеть, но все футболисты «Вильярреала» прекрасно знают, как делать это.

Напомним, что первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» Клоппа и «Вильярреалом» Эмери состоится сегодня в 22.00 по московскому времени.