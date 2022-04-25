Ван Дейк: «У «Вильярреала» невероятные центральные защитники»

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк в преддверии первого полуфинала Лиги чемпионов против «Вильярреала» похвалил центральных защитников соперника – Пау Торреса и капитана Рауля Альбиоля.

«Их центральные защитники невероятны. Я говорю о Рауле Альбиоле и Пау Торресе. Они играют фантастически и в то же время являются довольно опытными. В центре поля они могут чувствовать себя спокойно за счёт Парехо, если же говорить об атаке, то они действуют очень быстро», – цитирует ван Дейка Marca.

Напомним, что первый полуфинал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» состоится во вторник 27 апреля в 22:00 по московскому времени.