Алиссон рассказал о пребывании в «Ливерпуле»

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Беккер рассказал о пребывании в команде.

«Приход сюда означал, что в ближайшем будущем мои усилия будут вознаграждены, и я думаю, что принял правильное решение», - цитирует бразильца пресс-служба УЕФА.

Бразилец добавил, что перешел в «Ливерпуль» чтобы раскрыть свой потенциал и добиться великих целей.

29-летний голкипер перешел из «Ромы» в «Ливерпуль» летом 2018 года. Мерсисайдцы заплатили за вратаря 60 миллионов евро. За время нахождения в команде Алиссон выиграл чемпионат Англии, Кубок и Лигу чемпионов.

«Ливерпуль» завтра на «Энфилде» примет «Вильярреал» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов. Начало – в 22:00 мск.