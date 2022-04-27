Мане забивает по 20 и более голов уже четыре сезона из последних пяти

Сенегальский форвард Садио Мане забил гол в матче «Ливерпуля» против «Вильярреала», закрепив победу своего клуба в первом полуфинальном матче в рамках Лиги чемпионов. Для сенегальца это был уже 20-й гол в текущем сезоне с учетом всех турниров, и он снова добился этого показателя - в четвертый раз в последних пяти сезонах.

В сезоне 2017/2018 Мане забил те же 20 голов, годом позже, когда «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, забил 26 голов, затем 22 в «ковидном» сезоне 2019/2020. Некий спад был в прошлом году, но и в целом его «Ливерпуль» провел не очень хорошо - 16 голов. И сейчас - снова двадцаточка!