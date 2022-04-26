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Полузащитник «Вильярреала»: У «Ливерпуля» нет слабых сторон

26 Апреля 2022 • 11:08 Комментировать
Ливерпуль
...
Вильярреал
1.28 5.50 11.50
27.04 22:00

Французский полузащитник «Вильярреала» Франсис Коклен поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего полуфинального матча с «Ливерпулем».

Коклен сказал, что сейчас «Ливерпуль» является лучшей командой в мире в плане прессинга. Француз отметил, что у команды Клоппа вообще нет слабых сторон, но футболисты «Вильярреала» готовы конкурировать с мерсисайдцами. Полузащитник добавил, что будет тяжело, но испанский клуб до этого уже выбил из турнира «Ювентус» и «Баварию», так что игроки верят в свои силы.

Напомним, что первый матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» состоится 27 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вильярреал Лига Чемпионов Франсис Коклен
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ЛИВЕРПУЛЬ ВИЛЬЯРРЕАЛ
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