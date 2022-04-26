Полузащитник «Вильярреала»: У «Ливерпуля» нет слабых сторон

Французский полузащитник «Вильярреала» Франсис Коклен поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего полуфинального матча с «Ливерпулем».

Коклен сказал, что сейчас «Ливерпуль» является лучшей командой в мире в плане прессинга. Француз отметил, что у команды Клоппа вообще нет слабых сторон, но футболисты «Вильярреала» готовы конкурировать с мерсисайдцами. Полузащитник добавил, что будет тяжело, но испанский клуб до этого уже выбил из турнира «Ювентус» и «Баварию», так что игроки верят в свои силы.

Напомним, что первый матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» состоится 27 апреля.