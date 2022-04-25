Орье: «В «Тоттенхэме» мне не хватало хорошего общения»

Защитник «Вильярреала» Серж Орье вспомнил свой период игры за лондонский «Тоттенхэм». Ивуариец отметил, год назад в раздевалке у «шпор» царила не самая лучшая атмосфера. Одной из главных причин, по мнению защитника, являлось поведение ассистента Жозе Моуринью Жоау Сакраменто.

«Жоау считал, что он крутой парень, поэтому он отказывался вести себя по человечески с остальными членами раздевалки, вот почему в клубе царила негативная атмосфера. В клубе не хватало хорошего общения», – заявил Орье в интервью журналисту Дани Хилю.

Напомним, что скоро Орье сыграет с «Вильярреалом» в полуфинале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».