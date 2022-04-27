Агбонлахор призывает вручить «Золотой мяч» Мане

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор назвал своего фаворита на «Золотой мяч». Вопреки впечатляющей форме нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема, Агбонлахор предлагает вручить награду форварду «Ливерпуля» Садио Мане.

«Скорее всего, многие сейчас присматриваются к Бензема или Левандовски, но я бы обратил внимание на Садио Мане. Он уже выиграл Кубок Африки, Кубок лиги, имеет шансы на победу в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов», – цитирует Агбонлахора издание Talksport.

Садио Мане в этом сезоне отметился 14 голами и двумя результативными передачами в 30 поединках чемпионата Англии.