Эмери – лучший после Зидана по результатам в плей-офф еврокубков

Унаи Эмери, ныне тренирующий «Вильярреал», показывает выдающиеся результаты в плей-офф еврокубков.

С сезона 2009/10 команды под руководством Эмери выиграли 31 из 37 противостояний на выбывание в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Таким образом, специалист успешно проходил в следующую стадию еврокубков в 84% случаев. По данным Opta, это второй показатель в Европе после экс-тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана, приведшего свою команду к успеху в 14 из 16 противостояний (88%).

В нынешнем сезоне «Вильярреал» Унаи Эмери уже превзошёл все ожидания: в 1/8 финала был повержен туринский «Ювентус», а в четвертьфинале – мюнхенская «Бавария». В полуфинале испанская команда встретится с «Ливерпулем».

Напомним, что в прошлом сезоне Эмери привёл «Вильярреал» к триумфу в Лиге Европы.