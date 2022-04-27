Коклен: «Эмери заслуживает большего доверия»

Полузащитник «Вильярреала» Франсис Коклен поделился с журналистами мнением о том, почему у главного тренера клуба Уная Эмери не сложилось в «Арсенале» и «ПСЖ». Несмотря на то, что в своем первом сезоне Эмери привел «канониров» к финалу Лиги Европы, он был освобожден от своих обязанностей в ноябре 2019 года из-за череды плохих результатов.

Коклен, покинувший «Арсенал» до прихода Эмери, но теперь играющий под его руководством в «Вильярреале», считает, что 50-летний игрок заслуживает большего времени.

«К сожалению, у мир футбола редко имеет терпение. Я думаю, что для Эмери большой проблемой стал языковой барьер», - отметил футболист.

Он добавил, что для Эмери важна возможность четко донести до игроков свои мысли и в «Вильярреале» ему это сделать намного проще, чем было в «Арсенале» и «ПСЖ».